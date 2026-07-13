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НАТО осудило кибератаки россии против союзников и Украины и пообещало продолжить поддержку Киева

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Североатлантический совет осудил кибератаки россии, которые угрожают безопасности Альянса. НАТО призвало россию прекратить действия и усиливает собственную киберзащиту.

НАТО осудило кибератаки россии против союзников и Украины и пообещало продолжить поддержку Киева

Североатлантический совет осудил продолжающуюся злонамеренную кибердеятельность россии против стран-членов НАТО и партнеров Альянса, в частности Украины. В заявлении подчеркивается, что такие действия представляют угрозу безопасности союзников, передает УНН.

Мы решительно осуждаем постоянную злонамеренную кибердеятельность россии, которая использует собственную киберэкосистему для атак против союзников и партнеров НАТО. Эта деятельность представляет угрозу безопасности Альянса 

– говорится в заявлении Североатлантического совета.

В НАТО выразили солидарность с государствами, пострадавшими от российских кибератак, направленных против критической инфраструктуры и государственных учреждений. Также в Альянсе обратили внимание на недавние заявления Великобритании и Европейского Союза относительно деятельности российских хакеров и санкций, введенных против лиц и организаций, причастных к этим операциям.

Мы призываем россию прекратить эти дестабилизирующие действия, которые противоречат согласованным международным нормам ответственного поведения государств в киберпространстве. НАТО выступает за свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство 

– отмечается в документе.

В Альянсе подчеркнули, что продолжают укреплять собственные кибервозможности, интегрируя киберзащиту в военные операции, миссии и другую деятельность НАТО.

В ответ на продолжающиеся российские киберкампании против союзников и Украины мы продолжим укреплять нашу оборону и останемся едиными в поддержке Украины 

– говорится в заявлении.

Также в НАТО заверили, что готовы использовать весь спектр имеющихся возможностей для сдерживания и противодействия киберугрозам.

Мы готовы применить весь спектр наших возможностей для сдерживания, защиты и противодействия всем киберугрозам. Мы готовы ответить на них в то время и способом, который выберем сами, в соответствии с международным правом 

– подчеркнули в Альянсе.

Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против стран ЕС и Украины - Bild13.07.26, 14:32 • 2296 просмотров

Андрей Тимощенков

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