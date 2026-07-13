Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против стран ЕС и Украины - Bild

Германия вызвала посла России в Берлине из-за кибератак, направленных против ФРГ, других стран Европейского Союза и Украины. Одновременно ЕС и Великобритания ввели новые санкции против лиц и структур, связанных с российскими кибероперациями. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что кибератаки России неприемлемы.

Кибератаки против Германии, партнеров по ЕС и Украины неприемлемы. Мы решительно отвечаем на них, в том числе путем введения дополнительных санкций - заявили в МИД ФРГ.

Как отмечает издание, в тот же день российского посла также вызвали в Министерство иностранных дел Франции.

В то же время Европейский Союз ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций, подозреваемых в причастности к масштабной вредоносной кибердеятельности.

По данным ЕС, ключевую роль в этих операциях играл 16-й центр ФСБ России, который, по версии европейской стороны, координировал деятельность нескольких хакерских группировок, в частности Turla, также известного под названиями Snake или Uroburos. Их обвиняют в многолетних кампаниях кибершпионажа и саботажа против государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Европе.

Атаки затронули как минимум девять государств – Германию, Францию, Польшу, Кипр, Нидерланды, Австрию, Словакию, Румынию и Финляндию.

Кроме того, Великобритания объявила о собственном пакете санкций против 24 лиц и организаций, которых связывают с российскими кибероперациями.

ЕС ввел санкции против российских кибершпионов за многолетний взлом