Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против стран ЕС и Украины - Bild

$44.490.0250.860.02
ukenru
Эксклюзив
12:01 • 1140 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
11:48 • 6014 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
10:56 • 4178 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
10:40 • 5146 просмотра
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Эксклюзив
10:10 • 10882 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
07:24 • 18514 просмотра
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
13 июля, 06:00 • 24833 просмотра
Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне
13 июля, 05:53 • 27403 просмотра
Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины
13 июля, 00:16 • 26853 просмотра
В оккупированной Ялте бензин подорожал до 450 рублей (260 грн) за литр – мониторинг
12 июля, 18:08 • 26549 просмотра
Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.9м/с
62%
747мм
Популярные новости
Что празднуют 13 июля в Украине и мире 13 июля, 03:54 • 19371 просмотра
В Запорожье из-за российской атаки повреждено 12 многоэтажек, коммунальщики ликвидируют последствияPhoto13 июля, 04:35 • 15867 просмотра
Мониторинговые каналы публикуют кадры атак на танкеры РФ, NASA зафиксировало новые пожары в Азовском мореVideo13 июля, 04:44 • 21112 просмотра
США заявили о завершении волны ударов по Ирану и поражении десятков целей, впервые использовав морские дроны13 июля, 04:50 • 13096 просмотра
Дефицит топлива ограничивает работу российской ПВО в Крыму и на Херсонщине – «АТЕШ»13 июля, 04:58 • 12608 просмотра
публикации
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента11:48 • 6018 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto10:24 • 10484 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 62988 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм12 июля, 08:47 • 57250 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 103111 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Андрей Сибига
Игорь Клименко
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 58771 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 93629 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 93679 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 86196 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 161420 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетная система С-400
Золото
The New York Times
Х-101

Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против стран ЕС и Украины - Bild

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Германия вызвала посла России из-за кибератак против ФРГ, ЕС и Украины. ЕС ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, причастных к кибероперациям.

Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против стран ЕС и Украины - Bild

Германия вызвала посла России в Берлине из-за кибератак, направленных против ФРГ, других стран Европейского Союза и Украины. Одновременно ЕС и Великобритания ввели новые санкции против лиц и структур, связанных с российскими кибероперациями. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что кибератаки России неприемлемы.

Кибератаки против Германии, партнеров по ЕС и Украины неприемлемы. Мы решительно отвечаем на них, в том числе путем введения дополнительных санкций

- заявили в МИД ФРГ.

Как отмечает издание, в тот же день российского посла также вызвали в Министерство иностранных дел Франции.

В то же время Европейский Союз ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций, подозреваемых в причастности к масштабной вредоносной кибердеятельности.

По данным ЕС, ключевую роль в этих операциях играл 16-й центр ФСБ России, который, по версии европейской стороны, координировал деятельность нескольких хакерских группировок, в частности Turla, также известного под названиями Snake или Uroburos. Их обвиняют в многолетних кампаниях кибершпионажа и саботажа против государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Европе.

Атаки затронули как минимум девять государств – Германию, Францию, Польшу, Кипр, Нидерланды, Австрию, Словакию, Румынию и Финляндию.

Кроме того, Великобритания объявила о собственном пакете санкций против 24 лиц и организаций, которых связывают с российскими кибероперациями.

ЕС ввел санкции против российских кибершпионов за многолетний взлом13.07.26, 13:04 • 1414 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Бильд
Австрия
Европейский Союз
Финляндия
Франция
Великобритания
Германия
Нидерланды
Румыния
Словакия
Украина
Кипр
Польша