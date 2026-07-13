Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против стран ЕС и Украины - Bild
Киев • УНН
Германия вызвала посла России из-за кибератак против ФРГ, ЕС и Украины. ЕС ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, причастных к кибероперациям.
Германия вызвала посла России в Берлине из-за кибератак, направленных против ФРГ, других стран Европейского Союза и Украины. Одновременно ЕС и Великобритания ввели новые санкции против лиц и структур, связанных с российскими кибероперациями. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что кибератаки России неприемлемы.
Кибератаки против Германии, партнеров по ЕС и Украины неприемлемы. Мы решительно отвечаем на них, в том числе путем введения дополнительных санкций
Как отмечает издание, в тот же день российского посла также вызвали в Министерство иностранных дел Франции.
В то же время Европейский Союз ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций, подозреваемых в причастности к масштабной вредоносной кибердеятельности.
По данным ЕС, ключевую роль в этих операциях играл 16-й центр ФСБ России, который, по версии европейской стороны, координировал деятельность нескольких хакерских группировок, в частности Turla, также известного под названиями Snake или Uroburos. Их обвиняют в многолетних кампаниях кибершпионажа и саботажа против государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Европе.
Атаки затронули как минимум девять государств – Германию, Францию, Польшу, Кипр, Нидерланды, Австрию, Словакию, Румынию и Финляндию.
Кроме того, Великобритания объявила о собственном пакете санкций против 24 лиц и организаций, которых связывают с российскими кибероперациями.
ЕС ввел санкции против российских кибершпионов за многолетний взлом13.07.26, 13:04 • 1414 просмотров