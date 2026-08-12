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В мире заработали ещё три украиноязычных аудиогида: в Дании, Германии и Франции

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Елена Зеленская сообщила о запуске украиноязычных аудиогидов в музеях Андерсена, Старой пинакотеке и Музее Клюни. Всего в 59 странах действуют 125 таких аудиогидов.

В мире заработали ещё три украиноязычных аудиогида: в Дании, Германии и Франции

Ещё три украиноязычных аудиогида начали работать в мире. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, передаёт УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Аудиоэкскурсия на украинском языке теперь доступна в Музее Ганса Христиана Андерсена в Оденсе (Дания), который считается одним из самых современных литературных музеев Европы.

Также — в Старой пинакотеке Мюнхена (Германия), одной из наиболее выдающихся художественных галерей Европы. В ней хранится коллекция европейской живописи XIV–XVIII веков, которая считается одной из богатейших в мире. Здесь представлены работы Альбрехта Дюрера, Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи, Тициана.

Кроме того, аудиогид доступен в Музее Клюни — одном из важнейших музеев Франции, посвящённом искусству и культуре европейского Средневековья. В хронологической экспозиции музея представлено почти 1600 шедевров средневекового искусства, охватывающих более тысячи лет истории. Среди жемчужин коллекции — серия знаменитых гобеленов "Дама с единорогом", головы иудейских царей из собора Нотр-Дам, витражи из Сент-Шапель, а также одна из лучших коллекций лиможских эмалей.

"Первые переводы сказок Андерсена на украинский язык появились ещё в XIX веке. Их выполняли, в частности, такие наши классики, как Юрий Федькович и Михаил Старицкий. Радует, что теперь украинский — официальный язык одного из главных сказочников мира. А также язык выдающихся художников. Благодарю все наши посольства и активистов, команды музеев и туров — всех, кто сделал это возможным. Уже  125 украиноязычных аудиогидов работают в 59 странах. Украинский имеет право звучать и будет звучать во всех странах как язык народа, которому есть что сказать миру", — отметила первая леди.

Еще три украиноязычных аудиогида заработали в Страсбурге, Брюсселе и Бухаресте05.12.25, 18:28 • 4598 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Мюнхен
Дания
Франция
Германия
Украина
Елена Зеленская