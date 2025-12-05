$42.180.02
15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Еще три украиноязычных аудиогида заработали в Страсбурге, Брюсселе и Бухаресте

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Три новых украиноязычных аудиогида появились в Румынии, Франции и Бельгии, сообщила первая леди Елена Зеленская. Теперь 115 украинских аудиогидов функционируют в 59 странах мира.

Еще три украиноязычных аудиогида заработали в Страсбурге, Брюсселе и Бухаресте

Еще три украиноязычных аудиогида появились в Румынии, Франции и Бельгии. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В частности, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, заработал украинский аудиогид в Музее имени Григоре Антипы в Бухаресте, входящем в пятерку самых красивых природных музеев Европы.

Еще один аудиогид на украинском языке появился в Страсбурге, во дворце Рогана, где расположены три ключевых музея города: Музей изобразительного искусства (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-прикладного искусства (Musée des Arts Décoratifs, MAD) и Археологический музей (Musée archéologique).

Также украинский аудиогид можно услышать во дворце Куденберг (Бельгия). Это подземный археологический комплекс, который открывает мир древнего Брюсселя через интерактивную экскурсию.

Уже 115 украинских аудиогидов работают в выдающихся достопримечательностях 59 стран. Они сопровождают по дворцам и музеям, галереям и заповедникам. Украинский язык дает слово памяти и знаниям мира. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным 

– сказала первая леди.

Украинские аудиогиды появились в четырех новых музеях мира25.08.25, 19:52 • 3970 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Бухарест
Франция
Бельгия
Румыния
Елена Зеленская