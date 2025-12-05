Еще три украиноязычных аудиогида заработали в Страсбурге, Брюсселе и Бухаресте
Киев • УНН
Три новых украиноязычных аудиогида появились в Румынии, Франции и Бельгии, сообщила первая леди Елена Зеленская. Теперь 115 украинских аудиогидов функционируют в 59 странах мира.
Детали
В частности, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, заработал украинский аудиогид в Музее имени Григоре Антипы в Бухаресте, входящем в пятерку самых красивых природных музеев Европы.
Еще один аудиогид на украинском языке появился в Страсбурге, во дворце Рогана, где расположены три ключевых музея города: Музей изобразительного искусства (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-прикладного искусства (Musée des Arts Décoratifs, MAD) и Археологический музей (Musée archéologique).
Также украинский аудиогид можно услышать во дворце Куденберг (Бельгия). Это подземный археологический комплекс, который открывает мир древнего Брюсселя через интерактивную экскурсию.
Уже 115 украинских аудиогидов работают в выдающихся достопримечательностях 59 стран. Они сопровождают по дворцам и музеям, галереям и заповедникам. Украинский язык дает слово памяти и знаниям мира. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным
