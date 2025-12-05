Ще три україномовні аудіогіди запрацювали у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті
Київ • УНН
Три нові україномовні аудіогіди з'явилися в Румунії, Франції та Бельгії, повідомила перша леді Олена Зеленська. Тепер 115 українських аудіогідів функціонують у 59 країнах світу.
Деталі
Зокрема, 9 листопада, в День української писемності та мови, запрацював український аудіогід у Музеї імені Григоре Антипи в Бухаресті, що входить до п'ятірки найкрасивіших природничих музеїв Європи.
Ще один аудіогід українською з’явився у Страсбурзі, у палаці Рогана, де розташовані три ключові музеї міста: Музей образотворчого мистецтва (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-ужиткового мистецтва (Musée des Arts Décoratifs, MAD) та Археологічний музей (Musée archéologique).
Також український аудіогід можна почути в палаці Куденберг (Бельгія). Це підземний археологічний комплекс, який відкриває світ стародавнього Брюсселя через інтерактивну екскурсію.
Вже 115 українських аудіогідів працюють у визначних пам’ятках 59 країн. Вони супроводжують палацами й музеями, галереями та заповідниками. Українська мова дає слово пам’яті та знанням світу. Дякую всім, завдяки кому це стало можливим
