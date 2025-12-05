$42.180.02
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ще три україномовні аудіогіди запрацювали у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Три нові україномовні аудіогіди з'явилися в Румунії, Франції та Бельгії, повідомила перша леді Олена Зеленська. Тепер 115 українських аудіогідів функціонують у 59 країнах світу.

Ще три україномовні аудіогіди запрацювали у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті

Ще три україномовні аудіогіди з’явилися в Румунії, Франції та Бельгії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Зокрема, 9 листопада, в День української писемності та мови, запрацював український аудіогід у Музеї імені Григоре Антипи в Бухаресті, що входить до п'ятірки найкрасивіших природничих музеїв Європи.

Ще один аудіогід українською з’явився у Страсбурзі, у палаці Рогана, де розташовані три ключові музеї міста: Музей образотворчого мистецтва (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-ужиткового мистецтва (Musée des Arts Décoratifs, MAD) та Археологічний музей (Musée archéologique).

У Музеї Леопольда у Відні з'явився український аудіогід16.06.25, 22:59 • 3928 переглядiв

Також український аудіогід можна почути в палаці Куденберг (Бельгія). Це підземний археологічний комплекс, який відкриває світ стародавнього Брюсселя через інтерактивну екскурсію.

Вже 115 українських аудіогідів працюють у визначних пам’ятках 59 країн. Вони супроводжують палацами й музеями, галереями та заповідниками. Українська мова дає слово пам’яті та знанням світу. Дякую всім, завдяки кому це стало можливим 

– сказала перша леді.

Українські аудіогіди з'явилися у чотирьох нових музеях світу25.08.25, 19:52 • 3970 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Бухарест
Франція
Бельгія
Румунія
Олена Зеленська