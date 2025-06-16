У Музеї Леопольда у Відні з'явився український аудіогід

У Відні перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Австрії Доріс Шмідауер, ознайомилася з упровадженням безбар’єрності та взяла участь у відкритті ще одного україномовного аудіогіда - в Музеї Леопольда у Відні, передає УНН із посиланням на ОП.

Вдячні країні за всю її підтримку, зокрема за те, що вже четвертий рік приймає на оздоровлення та реабілітацію українську молодь – сказала дружина Президента.

За її словами, цей візит до Австрії ще більше розширить співпрацю між країнами.

Рада можливості ознайомитися з досвідом Австрії та побачити найкращі практики у сфері підтримки людей з інвалідністю – зазначила перша леді.

Олена Зеленська відвідала інфоцентр U2/U5, який демонструє інтеграцію інклюзивності в міську транспортну інфраструктуру, та Віденський денний центр для літніх людей та людей з інвалідністю.

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Австрійський досвід безбарʼєрного пересування важливий для нашого Міністерства розвитку громад і територій, яке якраз упроваджує проєкт "Рух без барʼєрів". Підтримане проживання втілює нині в Україні Міністерство соціальної політики. Дякую Австрії за натхнення та інформацію для вивчення, щоб створювати для українців найкращі умови – сказала дружина Президента.

Перша леді також узяла участь у відкритті вже сьомого в Австрії та 103-го у світі українського аудіогіда. Він зʼявився в Музеї Леопольда у Відні.

В час, коли Росія нищить наші музеї, поширення української мови в пам’ятках світу – форма культурного спротиву російській агресії, протистояння знищенню нашої ідентичності – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента поспілкувалася з українською громадою міста.