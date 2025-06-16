У Музеї Леопольда у Відні з'явився український аудіогід
Київ • УНН
Перша леді України відвідала Австрію, де зустрілася з Доріс Шмідауер, ознайомилася з безбар’єрністю та відкрила україномовний аудіогід у Музеї Леопольда. Візит розширить співпрацю країн.
У Відні перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Австрії Доріс Шмідауер, ознайомилася з упровадженням безбар’єрності та взяла участь у відкритті ще одного україномовного аудіогіда - в Музеї Леопольда у Відні, передає УНН із посиланням на ОП.
Вдячні країні за всю її підтримку, зокрема за те, що вже четвертий рік приймає на оздоровлення та реабілітацію українську молодь
За її словами, цей візит до Австрії ще більше розширить співпрацю між країнами.
Рада можливості ознайомитися з досвідом Австрії та побачити найкращі практики у сфері підтримки людей з інвалідністю
Олена Зеленська відвідала інфоцентр U2/U5, який демонструє інтеграцію інклюзивності в міську транспортну інфраструктуру, та Віденський денний центр для літніх людей та людей з інвалідністю.
Олена Зеленська про здобутки 2024 року: 18 нових аудіогідів і сотні книжок для українців у світі27.12.24, 17:42 • 24913 переглядiв
Австрійський досвід безбарʼєрного пересування важливий для нашого Міністерства розвитку громад і територій, яке якраз упроваджує проєкт "Рух без барʼєрів". Підтримане проживання втілює нині в Україні Міністерство соціальної політики. Дякую Австрії за натхнення та інформацію для вивчення, щоб створювати для українців найкращі умови
Перша леді також узяла участь у відкритті вже сьомого в Австрії та 103-го у світі українського аудіогіда. Він зʼявився в Музеї Леопольда у Відні.
В час, коли Росія нищить наші музеї, поширення української мови в пам’ятках світу – форма культурного спротиву російській агресії, протистояння знищенню нашої ідентичності
Крім того, дружина Президента поспілкувалася з українською громадою міста.
Проєкт аудіогідів створюємо також як підтримку для українців за кордоном, щоб наші люди ніде не почувалися чужими. І щоб полегшити їм знайомство з новими країнами та культурами