Грузовой поезд упал с моста в Германии

dpa

В Германии грузовой поезд упал с моста в Мюнхене ночью, один человек получил серьезные травмы, сообщила в субботу местная полиция, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Два вагона упали с примерно 5-метровой высоты с моста и застряли на дороге. Сразу не было известно, что перевозил грузовой поезд. Однако полиция заявила, что это не опасные материалы и что опасности для населения нет.

Неизвестно, когда вагоны будут извлечены, и эта территория может оставаться закрытой до воскресенья.

Авария произошла на линии, которая используется исключительно грузовыми поездами, сообщила представительница железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Перебоев в региональном или дальнем сообщении нет.

Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые