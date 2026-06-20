Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые

$44.910.1151.460.47
ukenru
18:17 • 8736 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
17:10 • 19012 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
19 июня, 13:11 • 20415 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 28711 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 37293 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 40717 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 94007 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 51817 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 41291 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 36941 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
66%
753мм
Популярные новости
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 30391 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 23830 просмотра
Дача Медведчука на 220 га государственного леса - шестерым чиновникам объявили подозрениеPhotoVideo19 июня, 14:14 • 15997 просмотра
ОПГ незаконно завладела 17 гектарами леса возле "Буковеля", среди фигурантов работник прокуратуры - Генпрокурор16:22 • 5514 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 17907 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 17939 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 23861 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 30419 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 35637 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 94007 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Ирина Терех
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Краматорск
Донецкая область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 30773 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 44217 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 53249 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 54859 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 61611 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
БМ-21 «Град»
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В британском графстве Бедфордшир столкнулись два пассажирских поезда East Midlands Railway. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие с тяжелыми травмами.

Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые

В британском графстве Бедфордшир произошло столкновение двух пассажирских поездов компании East Midlands Railway. В результате аварии есть пострадавшие, некоторые из них могли получить серьезные травмы, вероятно, как минимум один погибший, сообщают BBC и The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, поезд, следовавший из Корби в Лондон, столкнулся с другим поездом, который ехал из Ноттингема на станцию Сент-Панкрас. По информации СМИ, один из поездов остановился из-за неисправности системы безопасности.

В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом на переезде, есть погибшие26.05.26, 12:53 • 3502 просмотра

Пассажир Питер Кнапп рассказал BBC, что момент столкновения напоминал взрыв.

Это было как взрыв бомбы

– сказал он, добавив, что видел людей со сломанными ногами.

Другая пассажирка, Шола Мене, сообщила о многочисленных травмах лица среди людей в вагонах.

Точное количество пострадавших пока не называется. В то же время, по данным The Times, больница Бедфорда подготовилась к приему как минимум 50 пострадавших. На месте работают спасатели, полиция и специалисты по расследованию железнодорожных аварий. Движение поездов East Midlands Railway со станции Сент-Панкрас временно приостановлено.

Столкновение поезда и школьного автобуса в Бельгии унесло четыре жизни26.05.26, 14:02 • 3719 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира