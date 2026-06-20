Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые
Киев • УНН
В британском графстве Бедфордшир столкнулись два пассажирских поезда East Midlands Railway. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие с тяжелыми травмами.
В британском графстве Бедфордшир произошло столкновение двух пассажирских поездов компании East Midlands Railway. В результате аварии есть пострадавшие, некоторые из них могли получить серьезные травмы, вероятно, как минимум один погибший, сообщают BBC и The Telegraph, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, поезд, следовавший из Корби в Лондон, столкнулся с другим поездом, который ехал из Ноттингема на станцию Сент-Панкрас. По информации СМИ, один из поездов остановился из-за неисправности системы безопасности.
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Пассажир Питер Кнапп рассказал BBC, что момент столкновения напоминал взрыв.
Это было как взрыв бомбы
Другая пассажирка, Шола Мене, сообщила о многочисленных травмах лица среди людей в вагонах.
Точное количество пострадавших пока не называется. В то же время, по данным The Times, больница Бедфорда подготовилась к приему как минимум 50 пострадавших. На месте работают спасатели, полиция и специалисты по расследованию железнодорожных аварий. Движение поездов East Midlands Railway со станции Сент-Панкрас временно приостановлено.
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