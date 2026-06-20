Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые

В британском графстве Бедфордшир произошло столкновение двух пассажирских поездов компании East Midlands Railway. В результате аварии есть пострадавшие, некоторые из них могли получить серьезные травмы, вероятно, как минимум один погибший, сообщают BBC и The Telegraph, пишет УНН.

По предварительным данным, поезд, следовавший из Корби в Лондон, столкнулся с другим поездом, который ехал из Ноттингема на станцию Сент-Панкрас. По информации СМИ, один из поездов остановился из-за неисправности системы безопасности.

В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом на переезде, есть погибшие

Пассажир Питер Кнапп рассказал BBC, что момент столкновения напоминал взрыв.

Это было как взрыв бомбы