ЄС на цьому етапі "не готовий" запропонувати Україні дату вступу до блоку - Рінкевичс та Каллас

Європейський Союз наразі не готовий визначити дату вступу України, про що заявили президент Латвії Едгарс Рінкевичс та головний дипломат ЄС Кая Каллас. Вони наголошують на необхідності вирішення питань Західних Балкан та Молдови, а також пов'язують членство України з мирною угодою.

Деталі

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пропонує свою думку щодо України та прагнень Президента Володимира Зеленського визначити конкретну дату вступу його країни до Європейського Союзу як частини будь-якої майбутньої мирної угоди.

Він каже: "Ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі", але, розмовляючи з іншими лідерами ЄС, у нього "виникло відчуття, що на даний момент, коли ми говоримо сьогодні тут, у Мюнхені, у лютому, немає готовності (домовитися про) дату".

Він каже, що блок "хоче бачити Україну якомога швидше", але йому потрібно вирішити два інших питання в рамках цього процесу.

Рінкевичс вважає, що ЄС "повинен звернути увагу на Західні Балкани", оскільки ЄС "має багато довіри в регіоні", не просуваючи свої перспективи вступу.

"Ми обіцяли так багато речей в обмін на реформи, наприклад, на зміну назви Північної Македонії. Ми так довго обіцяли їм членство".

І він додає, що ЄС не може забути про Молдову.

"Так, це маленька країна, але якщо Україна приєднається, ми не можемо виключити Молдову з цього, тому справа вже не лише в Україні", – каже він, додаючи, що це вимагатиме "дуже серйозного обговорення" того, як керувати цим процесом.

Він каже, що "подобається вам це чи ні", членство України в ЄС "дуже тісно пов’язане з мирною угодою", але він каже, що не оптимістично налаштований щодо справжньої участі росії в процесі, щоб це можна було узгодити.

"Якщо росія не рухатиметься, то у нас не буде угоди", – каже він.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас погоджується: "У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату. Потрібно багато роботи, але я думаю, що пріоритет… рухатися далі та показувати, що Україна є частиною Європи, є", – каже.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дипломатка
Едгарс Рінкевичс
Кая Каллас
Латвія
Мюнхен
Північна Македонія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова