ЕС на данном этапе "не готов" предложить Украине дату вступления в блок – Ринкевичс и Каллас

Европейский союз еще "не готов" предложить Украине дату вступления в блок на данном этапе. Об этом заявили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предлагает свое мнение относительно Украины и стремлений Президента Владимира Зеленского определить конкретную дату вступления его страны в Европейский Союз как части любого будущего мирного соглашения.

Он говорит: "Мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе", но, разговаривая с другими лидерами ЕС, у него "возникло ощущение, что на данный момент, когда мы говорим сегодня здесь, в Мюнхене, в феврале, нет готовности (договориться о) дате".

Он говорит, что блок "хочет видеть Украину как можно скорее", но ему нужно решить два других вопроса в рамках этого процесса.

Ринкевичс считает, что ЕС "должен обратить внимание на Западные Балканы", поскольку ЕС "имеет много доверия в регионе", не продвигая свои перспективы вступления.

Зеленский хочет конкретную дату вступления Украины в ЕС

"Мы обещали так много вещей в обмен на реформы, например, на изменение названия Северной Македонии. Мы так долго обещали им членство".

И он добавляет, что ЕС не может забыть о Молдове.

"Да, это маленькая страна, но если Украина присоединится, мы не можем исключить Молдову из этого, поэтому дело уже не только в Украине", – говорит он, добавляя, что это потребует "очень серьезного обсуждения" того, как управлять этим процессом.

Он говорит, что "нравится вам это или нет", членство Украины в ЕС "очень тесно связано с мирным соглашением", но он говорит, что не оптимистично настроен относительно подлинного участия России в процессе, чтобы это можно было согласовать.

"Если Россия не будет двигаться, то у нас не будет соглашения", – говорит он.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас соглашается: "У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Нужно много работы, но я думаю, что приоритет… двигаться дальше и показывать, что Украина является частью Европы, есть", – говорит.

Каллас отвергла миф об упадке Европы и предупредила о растущих амбициях кремля