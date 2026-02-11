Зеленский хочет конкретную дату вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет конкретную дату вступления в Европейский Союз, передает УНН.

Я говорил следующее, и хочу это подчеркнуть, потому что считаю это важным, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению до 2027 года. По крайней мере, главные вещи мы сделаем. Второе, я хочу конкретную дату. Безусловно, я уверен, что если в договоре, под которым подписывается США, россия… именно путин, я, как Президент Украины, и Европа, если там не будет даты, то россия сделает все потом, чтобы заблокировать процесс - сказал Зеленский.

ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ

Он отметил, что препятствование вступлению Украины в ЕС, россия может сделать "не своими руками", а за счет некоторых стран Европы.

Для нас ЕС - это конкретика, потому что это еще раз подчеркивает гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины - это конкретика, с конкретной датой, а моя подпись под 20-пунктным планом гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления в ЕС - добавил Зеленский.

Напомним

ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году.