Зеленський хоче конкретну дату вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що України хоче конкретну дату вступу до Європейського Союзу, передає УНН.

Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю це важливим, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге, я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі, під яким підписується США, росія… саме путін, я, як Президент України, і Європа, якщо там не буде дати, то росія зробить все потім, щоб заблокувати процес - сказав Зеленський.

ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ

Він зазначив, що перешкоджання вступу України до ЄС, росія може зробити "не своїми руками", а за рахунок деяких країн країн Європи.

Для нас ЄС - це конкретика, бо це ще раз підкреслює гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України - це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис під 20-пунктним планом гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу до ЄС - додав Зеленський.

Нагадаємо

ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.