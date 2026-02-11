Зеленський хоче конкретну дату вступу України до ЄС
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна прагне конкретної дати вступу до ЄС, щоб росія не змогла заблокувати цей процес. Він підкреслив, що Україна зробить усе, щоб бути готовою до вступу до 2027 року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що України хоче конкретну дату вступу до Європейського Союзу, передає УНН.
Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю це важливим, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге, я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі, під яким підписується США, росія… саме путін, я, як Президент України, і Європа, якщо там не буде дати, то росія зробить все потім, щоб заблокувати процес
Він зазначив, що перешкоджання вступу України до ЄС, росія може зробити "не своїми руками", а за рахунок деяких країн країн Європи.
Для нас ЄС - це конкретика, бо це ще раз підкреслює гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України - це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис під 20-пунктним планом гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу до ЄС
Нагадаємо
ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.