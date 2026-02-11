$43.090.06
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Зеленський хоче конкретну дату вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна прагне конкретної дати вступу до ЄС, щоб росія не змогла заблокувати цей процес. Він підкреслив, що Україна зробить усе, щоб бути готовою до вступу до 2027 року.

Зеленський хоче конкретну дату вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що України хоче конкретну дату вступу до Європейського Союзу, передає УНН

Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю це важливим, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге, я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі, під яким підписується США, росія… саме путін, я, як Президент України, і Європа, якщо там не буде дати, то росія зробить все потім, щоб заблокувати процес 

- сказав Зеленський. 

ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ09.02.26, 20:25 • 24502 перегляди

Він зазначив, що перешкоджання вступу України до ЄС, росія може зробити "не своїми руками", а за рахунок деяких країн країн Європи. 

Для нас ЄС - це конкретика, бо це ще раз підкреслює гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України - це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис під 20-пунктним планом гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу до ЄС 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.

Павло Башинський

