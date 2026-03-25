Андрій Шевченко висловився про шанси Італії потрапити на ЧС-2026 та боротьбу "Мілана" за Скудетто

18:28 • 7626 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
16:27 • 17464 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 43641 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51339 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
25 березня, 10:45 • 44061 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
25 березня, 09:00 • 55730 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 72939 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 60335 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57169 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55245 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
58%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Ребров
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Львів
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 23271 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 60098 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 36700 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 66078 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 66426 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Facebook
Instagram
YouTube

Андрій Шевченко висловився про шанси Італії потрапити на ЧС-2026 та боротьбу "Мілана" за Скудетто

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Президент УАФ підтримав збірну Італії у відборі на чемпіонат світу. Також легендарний футболіст проаналізував боротьбу Мілана за чемпіонство в Серії А.

Володар "Золотого м’яча" та президент УАФ Андрій Шевченко зізнався, що хоче, щоб до фінальної стадії чемпіонату світу з футболу пробилася збірна Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Goal.

Деталі

Італія у вирішальному раунді відбору зіграє зі збірною Північної Македонії, і Шевченко з цього приводу висловився про головного тренера італійців Дженнаро Гаттузо.

Він буде мотивований на 100%. Його навіть потрібно трохи стримувати, щоб він не вимагав від гравців надто багато. Через обмежений час він може працювати насамперед над психологією команди. Думаю, Італія впорається. А для України вихід на чемпіонат світу був би мрією — наші люди чекають на такий подарунок 

- додав президент УАФ.

Шевченко також в інтерв’ю прокоментував боротьбу за Скудетто у Серії А. Легендарний в минулому футболіст оцінив шанси свого колишнього клубу на успіх у національному турнірі. Шевченко переконаний, що "Мілан" здатний тримати конкуренцію до останніх турів. Зокрема, перемога над показала амбіції команди, а наставник Массіміліано Аллегрі зумів мотивувати гравців після поразки від Лаціо.

Шевченко звернув увагу і на роль Рафаел Леау, наголосивши, що португалець не є класичним центрфорвардом, але може допомагати команді в атаці, якщо правильно адаптуватися. Взаєморозуміння між Леау та Крістіаном Пулішичем також є важливим для командного результату.

Станіслав Кармазін

Спорт
Андрій Шевченко
Північна Македонія
Італія
Україна