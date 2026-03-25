Андрій Шевченко висловився про шанси Італії потрапити на ЧС-2026 та боротьбу "Мілана" за Скудетто
Київ • УНН
Президент УАФ підтримав збірну Італії у відборі на чемпіонат світу. Також легендарний футболіст проаналізував боротьбу Мілана за чемпіонство в Серії А.
Володар "Золотого м’яча" та президент УАФ Андрій Шевченко зізнався, що хоче, щоб до фінальної стадії чемпіонату світу з футболу пробилася збірна Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Goal.
Деталі
Італія у вирішальному раунді відбору зіграє зі збірною Північної Македонії, і Шевченко з цього приводу висловився про головного тренера італійців Дженнаро Гаттузо.
Він буде мотивований на 100%. Його навіть потрібно трохи стримувати, щоб він не вимагав від гравців надто багато. Через обмежений час він може працювати насамперед над психологією команди. Думаю, Італія впорається. А для України вихід на чемпіонат світу був би мрією — наші люди чекають на такий подарунок
Шевченко також в інтерв’ю прокоментував боротьбу за Скудетто у Серії А. Легендарний в минулому футболіст оцінив шанси свого колишнього клубу на успіх у національному турнірі. Шевченко переконаний, що "Мілан" здатний тримати конкуренцію до останніх турів. Зокрема, перемога над показала амбіції команди, а наставник Массіміліано Аллегрі зумів мотивувати гравців після поразки від Лаціо.
Шевченко звернув увагу і на роль Рафаел Леау, наголосивши, що португалець не є класичним центрфорвардом, але може допомагати команді в атаці, якщо правильно адаптуватися. Взаєморозуміння між Леау та Крістіаном Пулішичем також є важливим для командного результату.