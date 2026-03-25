Андрій Шевченко висловився про шанси Італії потрапити на ЧС-2026 та боротьбу "Мілана" за Скудетто

Володар "Золотого м’яча" та президент УАФ Андрій Шевченко зізнався, що хоче, щоб до фінальної стадії чемпіонату світу з футболу пробилася збірна Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Goal.

Італія у вирішальному раунді відбору зіграє зі збірною Північної Македонії, і Шевченко з цього приводу висловився про головного тренера італійців Дженнаро Гаттузо.

Він буде мотивований на 100%. Його навіть потрібно трохи стримувати, щоб він не вимагав від гравців надто багато. Через обмежений час він може працювати насамперед над психологією команди. Думаю, Італія впорається. А для України вихід на чемпіонат світу був би мрією — наші люди чекають на такий подарунок