Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА
Київ • УНН
Президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а голову Комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль - членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА. Рішення ухвалене згідно з поправкою до Статуту ФІФА про реструктуризацію постійних комітетів.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) ухвалила рішення щодо обрання президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль до складу постійних комітетів ФІФА. Про це повідомляється на сайті УАФ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що рішення ухвалено згідно з поправкою до Статуту ФІФА, схваленою на 74-му Конгресі організації, в якій ідеться про необхідність реструктуризації постійних комітетів ФІФА з метою забезпечення участі більшої кількості асоціацій-членів у процесах ухвалення рішень, а також залучення до цих процесів більшої кількості жінок.
Відповідно до цієї процедури Рада ФІФА на своєму останньому засіданні призначила голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФІФА на термін у чотири роки (2025-2029)
Уточнюється, що таким чином, президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю Комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль - членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.
Нагадаємо
Андрій Шевченко був включений до Зали слави італійського футболу в категорії "Іноземні футболісти". На церемонії в Коверчано він зачитав емоційного листа, в якому подякував Італії та "Мілану".
