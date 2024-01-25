Андрій Шевченко став новим президентом УАФ

Андрія Шевченка обрали новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ, повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі

На Конгресі УАФ"за" Шевченка проголосували 93 делегати, "проти" та "утрималися" – 0.

Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ. Його кандидатуру висунули на цю посаду усі постійні члени Української асоціації футболу за місяць до виборів.

Після того Шевченко підтвердив, що братиме участь у виборах.

Доповнення

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. Наразі Павелко фігурує у справі про розкрадання коштів і був поміщений у СІЗО.