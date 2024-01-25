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Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ

Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:19  •  11835 просмотра

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Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 93 голосами "за" и ни одного "против". Он заменил на этом посту Андрея Павелко, который находится под следствием за растрату средств.

Андрея Шевченко избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола. За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ, сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

На Конгрессе УАФ "за" Шевченко проголосовали 93 делегата, "против" и "воздержались" - 0.

Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ. Его кандидатуру выдвинули на эту должность все постоянные члены Украинской ассоциации футбола за месяц до выборов.

После того Шевченко подтвердил, что будет участвовать в выборах.

Дополнение

На посту президента УАФ Андрей Шевченко заменит Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года. Сейчас  Павелко фигурирует в деле о хищении средств и был помещен в СИЗО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Спорт
Андрій Шевченко став новим президентом УАФ
Andriy Shevchenko becomes the new president of UAF
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Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ

Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 93 голосами "за" и ни одного "против". Он заменил на этом посту Андрея Павелко, который находится под следствием за растрату средств.

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