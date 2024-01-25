Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ
Киев • УНН
Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 93 голосами "за" и ни одного "против". Он заменил на этом посту Андрея Павелко, который находится под следствием за растрату средств.
Андрея Шевченко избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола. За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ, сообщает Суспільне, пишет УНН.
Детали
На Конгрессе УАФ "за" Шевченко проголосовали 93 делегата, "против" и "воздержались" - 0.
Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ. Его кандидатуру выдвинули на эту должность все постоянные члены Украинской ассоциации футбола за месяц до выборов.
После того Шевченко подтвердил, что будет участвовать в выборах.
Дополнение
На посту президента УАФ Андрей Шевченко заменит Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года. Сейчас Павелко фигурирует в деле о хищении средств и был помещен в СИЗО.
Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ
Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 93 голосами "за" и ни одного "против". Он заменил на этом посту Андрея Павелко, который находится под следствием за растрату средств.
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