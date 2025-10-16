Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА
Киев • УНН
Президент УАФ Андрей Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль - членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА. Решение принято согласно поправке к Уставу ФИФА о реструктуризации постоянных комитетов.
Подробности
Отмечается, что решение принято согласно поправке к Уставу ФИФА, одобренной на 74-м Конгрессе организации, в которой говорится о необходимости реструктуризации постоянных комитетов ФИФА с целью обеспечения участия большего количества ассоциаций-членов в процессах принятия решений, а также привлечения к этим процессам большего количества женщин.
В соответствии с этой процедурой Совет ФИФА на своем последнем заседании назначил председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов ФИФА на срок в четыре года (2025-2029)
Напомним
Андрей Шевченко был включен в Зал славы итальянского футбола в категории "Иностранные футболисты". На церемонии в Коверчано он зачитал эмоциональное письмо, в котором поблагодарил Италию и "Милан".
