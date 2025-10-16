$41.750.14
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 15150 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 34175 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 42793 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 35882 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 35315 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 26788 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20226 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18384 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39959 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 39796 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39959 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 39796 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 64894 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент УАФ Андрей Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль - членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА. Решение принято согласно поправке к Уставу ФИФА о реструктуризации постоянных комитетов.

Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приняла решение об избрании президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко и председателя Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль в состав постоянных комитетов ФИФА. Об этом сообщается на сайте УАФ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что решение принято согласно поправке к Уставу ФИФА, одобренной на 74-м Конгрессе организации, в которой говорится о необходимости реструктуризации постоянных комитетов ФИФА с целью обеспечения участия большего количества ассоциаций-членов в процессах принятия решений, а также привлечения к этим процессам большего количества женщин.

В соответствии с этой процедурой Совет ФИФА на своем последнем заседании назначил председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов ФИФА на срок в четыре года (2025-2029)

- говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом, президент УАФ Андрей Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а руководитель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль - членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Напомним

Андрей Шевченко был включен в Зал славы итальянского футбола в категории "Иностранные футболисты". На церемонии в Коверчано он зачитал эмоциональное письмо, в котором поблагодарил Италию и "Милан".

Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ25.01.24, 13:19 • 30375 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Андрей Шевченко