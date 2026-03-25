Андрей Шевченко высказался о шансах Италии попасть на ЧМ-2026 и борьбе "Милана" за Скудетто

Обладатель "Золотого мяча" и президент УАФ Андрей Шевченко признался, что хочет, чтобы в финальную стадию чемпионата мира по футболу пробилась сборная Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Goal.

Италия в решающем раунде отбора сыграет со сборной Северной Македонии, и Шевченко по этому поводу высказался о главном тренере итальянцев Дженнаро Гаттузо.

Он будет мотивирован на 100%. Его даже нужно немного сдерживать, чтобы он не требовал от игроков слишком многого. Из-за ограниченного времени он может работать прежде всего над психологией команды. Думаю, Италия справится. А для Украины выход на чемпионат мира был бы мечтой — наши люди ждут такого подарка - добавил президент УАФ.

Шевченко также в интервью прокомментировал борьбу за Скудетто в Серии А. Легендарный в прошлом футболист оценил шансы своего бывшего клуба на успех в национальном турнире. Шевченко убежден, что "Милан" способен держать конкуренцию до последних туров. В частности, победа над показала амбиции команды, а наставник Массимилиано Аллегри сумел мотивировать игроков после поражения от Лацио.

Шевченко обратил внимание и на роль Рафаэля Леау, подчеркнув, что португалец не является классическим центрфорвардом, но может помогать команде в атаке, если правильно адаптироваться. Взаимопонимание между Леау и Кристианом Пулишичем также является важным для командного результата.