Андрей Шевченко высказался о шансах Италии попасть на ЧМ-2026 и борьбе "Милана" за Скудетто

$43.920.0950.900.01
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 6242 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
13:57 • 30765 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 39580 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 37447 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 52734 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 71286 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 59117 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 56685 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54873 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38503 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
В Латвию и Эстонию залетели дроны25 марта, 08:33 • 45042 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 30471 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 37766 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 35982 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 29841 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 30774 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 39583 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 29969 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 36100 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 37873 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 17190 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 57796 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 34761 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 64421 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 64694 просмотра
Андрей Шевченко высказался о шансах Италии попасть на ЧМ-2026 и борьбе "Милана" за Скудетто

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Президент УАФ поддержал сборную Италии в отборе на чемпионат мира. Также легендарный футболист проанализировал борьбу Милана за чемпионство в Серии А.

Андрей Шевченко высказался о шансах Италии попасть на ЧМ-2026 и борьбе "Милана" за Скудетто

Обладатель "Золотого мяча" и президент УАФ Андрей Шевченко признался, что хочет, чтобы в финальную стадию чемпионата мира по футболу пробилась сборная Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Goal.

Детали

Италия в решающем раунде отбора сыграет со сборной Северной Македонии, и Шевченко по этому поводу высказался о главном тренере итальянцев Дженнаро Гаттузо.

Он будет мотивирован на 100%. Его даже нужно немного сдерживать, чтобы он не требовал от игроков слишком многого. Из-за ограниченного времени он может работать прежде всего над психологией команды. Думаю, Италия справится. А для Украины выход на чемпионат мира был бы мечтой — наши люди ждут такого подарка 

- добавил президент УАФ.

Шевченко также в интервью прокомментировал борьбу за Скудетто в Серии А. Легендарный в прошлом футболист оценил шансы своего бывшего клуба на успех в национальном турнире. Шевченко убежден, что "Милан" способен держать конкуренцию до последних туров. В частности, победа над показала амбиции команды, а наставник Массимилиано Аллегри сумел мотивировать игроков после поражения от Лацио.

Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16.10.25, 04:02 • 30153 просмотра

Шевченко обратил внимание и на роль Рафаэля Леау, подчеркнув, что португалец не является классическим центрфорвардом, но может помогать команде в атаке, если правильно адаптироваться. Взаимопонимание между Леау и Кристианом Пулишичем также является важным для командного результата.

Станислав Кармазин

