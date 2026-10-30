Українські борчині здобули срібло та бронзу на чемпіонаті світу в Астані

Українські спортсменки Наталя Клівчуцька та Марія Винник вибороли срібну й бронзову нагороди чемпіонату світу-2026 з боротьби в Астані. Чемпіонат світу триватиме до 1 листопада. Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда, передає УНН.

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Срібло та бронза! Наталя Клівчуцька - віцечемпіонка світу, а Марія Винник - бронзова призерка світової першості з боротьби! В казахстанській Астані триває чемпіонат світу з трьох видів боротьби серед дорослих. Медальна скарбничка збірної України поповнилася ще двома нагородами, які здобули представниці жіночої боротьби - йдеться у дописі НОК.

За наявною інформацією, Наталя Клівчуцька виступала у ваговій категорії до 55 кг. На шляху до фіналу вона перемогла македонку Вероніку Консевич з рахунком 4:0, у чвертьфіналі українка здолала представницю країни-агресорки - 4:2, а в півфіналі Наталя перемогла бронзову призерку чемпіонату Європи, туркеню Тубу Демір із результатом 6:0.

У вирішальній сутичці українка поступилася чемпіонці світу серед спортсменок до 20 років Еверест Лейдекер з США (1:4), здобувши срібну медаль чемпіонату світу-2026. Для 22-річної Наталі Клівчуцької це перший фінал дорослого рівня в кар'єрі, а срібна нагорода - її найбільше досягнення. Серед її минулих успіхів - титул чемпіонки Європи серед юніорів, а також призові місця на континентальних першостях U20 та U23 - йдеться у дописі.

Ще одну медаль у скарбничку збірної України принесла і Марія Винник у ваговій категорії до 59 кг. Вона здолала угорку Еріку Богнар з рахунком 6:2, а потім перемогла китаянку Менгю Ксіе - 10:3. У півфіналі українка поступилася американці Абігаїл Нетте з результатом 0:6.

У напруженій сутичці за бронзову нагороду чемпіонату світу Марія Винник зустрілася з представницею країни-агресорки. Українка здобула принципову перемогу з мінімальною перевагою (7:6) та піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани світової першості. Для українки це друга поспіль медаль чемпіонату світу: торік вона здобула "срібло". Також цьогоріч спортсменка тріумфувала на континентальній першості - йдеться у дописі.

Таким чином, збірна України наразі має три медалі чемпіонату світу-2026 з боротьби: "золото" Анастасії Алпєєвої, "срібло" Наталії Клівчуцької та "бронзу" Марії Винник.

Чемпіонат світу в Астані триватиме до 1 листопада. Змагання продовжать представники вільної боротьби. Вітаємо Наталю, Марію та усіх причетних до успіху! Пишаємося - зазначили у НОК.

Нагадаємо

Українка здобула срібло у ривку та бронзу у двоборстві у ваговій категорії до 57 кг. Це перші медалі України на світовій першості з 2023 року.