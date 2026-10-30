Ольга Івженко здобула срібло та бронзу на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Ольга Івженко виборола срібну та бронзову медалі на чемпіонаті світу-2026 у китайському Нінбо. Спортсменка стала другою у ривку та здобула бронзу за сумою двох вправ у ваговій категорії до 57 кг. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

З 27 жовтня до 8 листопада у китайському місті Нінбо проходить чемпіонат світу з важкої атлетики. Україну на світовій першості представляють семеро спортсменів у семи вагових категоріях - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першою серед українців на поміст вийшла Ольга Івженко, яка змагається у ваговій категорії до 57 кг. За підсумками виступу наша важкоатлетка виборола дві нагороди.

У ривку Ольга зафіксувала 96 кг, що принесло їй срібну медаль. У поштовху українка підняла 118 кг і посіла четверте місце. За сумою двох вправ спортсменка показала результат 214 кг та здобула бронзову нагороду в двоборстві — велику медаль чемпіонату світу!

Ці нагороди стали першими для збірної України на чемпіонатах світу з важкої атлетики з 2023 року. Тоді українські спортсмени завершили світову першість із чотирма медалями: двома срібними (одна з яких — у двоборстві) та двома бронзовими - додали в НОК.

Для Ольги це чергові вагомі здобутки у 2026 році. У квітні на дорослому чемпіонаті Європи вона виборола срібло у поштовху з результатом 120 кг у ваговій категорії до 58 кг. А лише два тижні тому стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 61 кг, здобувши три золоті нагороди.

Варто зазначити, що чемпіонат світу-2026 відкриває кваліфікаційний період до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Тож здобуті Ольгою нагороди — важливий результат на шляху до олімпійської ліцензії.

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