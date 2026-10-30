Ольга Ивженко завоевала серебро и бронзу на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира-2026 в китайском Нинбо. Спортсменка стала второй в рывке и завоевала бронзу по сумме двух упражнений в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

С 27 октября по 8 ноября в китайском городе Нинбо проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. Украину на мировом первенстве представляют семь спортсменов в семи весовых категориях - говорится в сообщении.

Отмечается, что первой среди украинцев на помост вышла Ольга Ивженко, которая выступает в весовой категории до 57 кг. По итогам выступления наша тяжелоатлетка завоевала две награды.

В рывке Ольга зафиксировала 96 кг, что принесло ей серебряную медаль. В толчке украинка подняла 118 кг и заняла четвертое место. По сумме двух упражнений спортсменка показала результат 214 кг и завоевала бронзовую награду в двоеборье — большую медаль чемпионата мира!

Эти награды стали первыми для сборной Украины на чемпионатах мира по тяжелой атлетике с 2023 года. Тогда украинские спортсмены завершили мировое первенство с четырьмя медалями: двумя серебряными (одна из которых — в двоеборье) и двумя бронзовыми - добавили в НОК.

Для Ольги это очередные весомые достижения в 2026 году. В апреле на взрослом чемпионате Европы она завоевала серебро в толчке с результатом 120 кг в весовой категории до 58 кг. А всего две недели назад стала абсолютной чемпионкой Европы среди молодежи до 23 лет в весовой категории до 61 кг, завоевав три золотые награды.

Стоит отметить, что чемпионат мира-2026 открывает квалификационный период к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Поэтому завоеванные Ольгой награды — важный результат на пути к олимпийской лицензии.

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