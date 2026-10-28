Украинка Анастасия Алпеева — чемпионка мира-2026 по вольной борьбе

Украинская борчиха Анастасия Алпеевa завоевала золотую медаль чемпионата мира в Астане в весовой категории до 76 кг. В напряженном финале она победила представительницу Индии Кажал Кажал со счетом 8:6 и принесла сборной Украины первую награду мирового первенства. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

С 24 октября по 1 ноября в казахстанской Астане проходит Чемпионат мира среди взрослых. Масштабное событие собрало более 800 атлетов со всего мира, в том числе 30 украинцев. Спортсмены соревнуются в трех видах борьбы: греко-римской, женской и вольной - говорится в сообщении.

Отмечается, что первую награду для сборной Украины на мировом первенстве завоевала представительница вольной борьбы Анастасия Алпеева, выступающая в весовой категории до 76 кг.

Украинка уверенно прошла турнирную сетку: после успеха в 1/8 финала со счетом 8:1 Анастасия в четвертьфинале вырвала победу у американки Даймонд Гилфорд (6:4), а в полуфинале одолела турецкую борчиху Кадрие Аксой.

В финале Анастасия встретилась с представительницей Индии Кажал Кажал. В конце напряженной схватки, при счете 4:4, украинка провела результативный прием и вырвала победу — 8:6. С сегодняшнего дня Анастасия — чемпионка мира!

В активе 24-летней украинки также два титула чемпионки Европы среди взрослых, а также "золото" чемпионатов мира и Европы U23.

Чемпионат мира в Астане продлится до 1 ноября. Соревнования продолжают представители вольной борьбы.

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