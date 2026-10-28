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Українка Анастасія Алпєєва - чемпіонка світу-2026 з вільної боротьби

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Українка Анастасія Алпєєва перемогла індійку Кажал Кажал у фіналі ЧС-2026 з рахунком 8:6. Це перша нагорода України на турнірі.

Українка Анастасія Алпєєва - чемпіонка світу-2026 з вільної боротьби

Українська борчиня Анастасія Алпєєва здобула золоту медаль чемпіонату світу в Астані у ваговій категорії до 76 кг. У напруженому фіналі вона перемогла представницю Індії Кажал Кажал із рахунком 8:6 та принесла збірній України першу нагороду світової першості. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

З 24 жовтня по 1 листопада в казахстанській Астані проходить Чемпіонат світу серед дорослих. Масштабна подія зібрала понад 800 атлетів з усього світу, зокрема й 30 українців. Спортсмени змагаються у трьох видах боротьби: греко-римській, жіночій та вільній

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першу нагороду для збірної України на світовій першості здобула представниця вільної боротьби Анастасія Алпєєва, яка виступає у ваговій категорії до 76 кг.

Українка впевнено пройшла турнірну сітку: після успіху в 1/8 фіналу з рахунком 8:1, Анастасія у чвертьфіналі вирвала перемогу в американки Даймонд Гілфорд (6:4), а у півфіналі здолала турецьку борчиню Кадріє Аксой.

У фіналі Анастасія зустрілася з представницею Індії Кажал Кажал. Наприкінці напруженої сутички, за рахунку 4:4, українка провела результативний прийом і вирвала перемогу — 8:6. Від сьогодні Анастасія — чемпіонка світу!

У доробку 24-річної українки є також два титули чемпіонки Європи серед дорослих, а також "золото" чемпіонатів світу та Європи U23.

Чемпіонат світу в Астані триватиме до 1 листопада. Змагання продовжують представники вільної боротьби.

Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетів25.10.26, 19:47 • 32058 переглядiв

Ольга Розгон

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