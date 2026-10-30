Украинские борцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в Астане

Украинские спортсменки Наталья Кливчуцкая и Мария Винник завоевали серебряную и бронзовую награды чемпионата мира-2026 по борьбе в Астане. Чемпионат мира продлится до 1 ноября. Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда, передает УНН.

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Серебро и бронза! Наталья Кливчуцкая — вице-чемпионка мира, а Мария Винник — бронзовая призерка мирового первенства по борьбе! В казахстанской Астане продолжается чемпионат мира по трем видам борьбы среди взрослых. Медальная копилка сборной Украины пополнилась еще двумя наградами, которые завоевали представительницы женской борьбы — говорится в сообщении НОК.

По имеющейся информации, Наталья Кливчуцкая выступала в весовой категории до 55 кг. На пути к финалу она победила македонку Веронику Консевич со счетом 4:0, в четвертьфинале украинка одолела представительницу страны-агрессора — 4:2, а в полуфинале Наталья победила бронзовую призерку чемпионата Европы, турчанку Тубу Демир, со счетом 6:0.

В решающей схватке украинка уступила чемпионке мира среди спортсменок до 20 лет Эверест Лейдекер из США (1:4), завоевав серебряную медаль чемпионата мира-2026. Для 22-летней Натальи Кливчуцкой это первый финал взрослого уровня в карьере, а серебряная награда — ее крупнейшее достижение. Среди ее прошлых успехов — титул чемпионки Европы среди юниоров, а также призовые места на континентальных первенствах U20 и U23 — говорится в сообщении.

Еще одну медаль в копилку сборной Украины принесла и Мария Винник в весовой категории до 59 кг. Она одолела венгерку Эрику Богнар со счетом 6:2, а затем победила китаянку Мэнъюй Се — 10:3. В полуфинале украинка уступила американке Абигейл Нетте со счетом 0:6.

В напряженной схватке за бронзовую награду чемпионата мира Мария Винник встретилась с представительницей страны-агрессора. Украинка одержала принципиальную победу с минимальным преимуществом (7:6) и поднялась на третью ступень пьедестала почета мирового первенства. Для украинки это вторая подряд медаль чемпионата мира: в прошлом году она завоевала «серебро». Также в этом году спортсменка триумфировала на континентальном первенстве — говорится в сообщении.

Таким образом, сборная Украины на данный момент имеет три медали чемпионата мира-2026 по борьбе: «золото» Анастасии Алпиевой, «серебро» Натальи Кливчуцкой и «бронзу» Марии Винник.

Чемпионат мира в Астане продлится до 1 ноября. Соревнования продолжат представители вольной борьбы. Поздравляем Наталью, Марию и всех причастных к успеху! Гордимся — отметили в НОК.

Напомним

Украинка завоевала серебро в рывке и бронзу в двоеборье в весовой категории до 57 кг. Это первые медали Украины на мировом первенстве с 2023 года.