Украинские борцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в Астане

$45.530.0650.680.09
ukenru
14:55 • 12254 просмотра
Зеленский 31 октября посетит Турцию - офис Эрдогана
14:33 • 14079 просмотра
Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - АрахамияVideo
Эксклюзив
14:30 • 8944 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний
Эксклюзив
14:03 • 12743 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
11:58 • 16599 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
11:20 • 16855 просмотра
Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжениеPhoto
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 25566 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
30 октября, 09:42 • 17019 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
30 октября, 09:22 • 13983 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
30 октября, 09:13 • 14748 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро30 октября, 06:38 • 11165 просмотра
Украина приостановила удары по НПЗ россии после давления Трампа - WSJ30 октября, 06:53 • 9656 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 25318 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 19024 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия30 октября, 09:29 • 16810 просмотра
публикации
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
14:03 • 12742 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 25565 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 25334 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 15830 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 35229 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Германия
Реклама
УНН Lite
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки14:32 • 3874 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 19039 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 28538 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 25638 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 27024 просмотра
Актуальное
Отопление
Микоян МиГ-29
Бильд
Ту-160
Ту-95

Украинские борцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в Астане

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Наталья Кливчуцкая стала вице-чемпионкой мира, а Мария Винник завоевала бронзу в Астане. У Украины уже три медали турнира.

Украинские борцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в Астане

Украинские спортсменки Наталья Кливчуцкая и Мария Винник завоевали серебряную и бронзовую награды чемпионата мира-2026 по борьбе в Астане. Чемпионат мира продлится до 1 ноября. Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда, передает УНН.

Детали

Серебро и бронза! Наталья Кливчуцкая — вице-чемпионка мира, а Мария Винник — бронзовая призерка мирового первенства по борьбе! В казахстанской Астане продолжается чемпионат мира по трем видам борьбы среди взрослых. Медальная копилка сборной Украины пополнилась еще двумя наградами, которые завоевали представительницы женской борьбы

 — говорится в сообщении НОК.

По имеющейся информации, Наталья Кливчуцкая выступала в весовой категории до 55 кг. На пути к финалу она победила македонку Веронику Консевич со счетом 4:0, в четвертьфинале украинка одолела представительницу страны-агрессора — 4:2, а в полуфинале Наталья победила бронзовую призерку чемпионата Европы, турчанку Тубу Демир, со счетом 6:0.

В решающей схватке украинка уступила чемпионке мира среди спортсменок до 20 лет Эверест Лейдекер из США (1:4), завоевав серебряную медаль чемпионата мира-2026. Для 22-летней Натальи Кливчуцкой это первый финал взрослого уровня в карьере, а серебряная награда — ее крупнейшее достижение. Среди ее прошлых успехов — титул чемпионки Европы среди юниоров, а также призовые места на континентальных первенствах U20 и U23

— говорится в сообщении.

Еще одну медаль в копилку сборной Украины принесла и Мария Винник в весовой категории до 59 кг. Она одолела венгерку Эрику Богнар со счетом 6:2, а затем победила китаянку Мэнъюй Се — 10:3. В полуфинале украинка уступила американке Абигейл Нетте со счетом 0:6.

В напряженной схватке за бронзовую награду чемпионата мира Мария Винник встретилась с представительницей страны-агрессора. Украинка одержала принципиальную победу с минимальным преимуществом (7:6) и поднялась на третью ступень пьедестала почета мирового первенства. Для украинки это вторая подряд медаль чемпионата мира: в прошлом году она завоевала «серебро». Также в этом году спортсменка триумфировала на континентальном первенстве

— говорится в сообщении.

Таким образом, сборная Украины на данный момент имеет три медали чемпионата мира-2026 по борьбе: «золото» Анастасии Алпиевой, «серебро» Натальи Кливчуцкой и «бронзу» Марии Винник.

Чемпионат мира в Астане продлится до 1 ноября. Соревнования продолжат представители вольной борьбы. Поздравляем Наталью, Марию и всех причастных к успеху! Гордимся

— отметили в НОК.

Напомним

Украинка завоевала серебро в рывке и бронзу в двоеборье в весовой категории до 57 кг. Это первые медали Украины на мировом первенстве с 2023 года.

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
Астана
Северная Македония
Китай
Турция
Соединённые Штаты
Венгрия