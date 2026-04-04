4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз

Київ • УНН

 • 86230 перегляди

Альянс пройшов шлях від 12 засновників до розширення на схід та вступу Фінляндії. На тлі війни в Україні НАТО повертається до стримування росії.

4 квітня 1949 року було підписано Північноатлантичний договір, який започаткував створення НАТО - військово-політичного союзу, що став основою безпеки Заходу на десятиліття. Сьогодні Альянс знову опинився у складному періоді - на тлі війни в Україні, глобальних конфліктів і внутрішніх суперечностей між союзниками, передає УНН.

Як і навіщо створювали НАТО

НАТО виникло після Другої світової війни як відповідь на загрозу з боку СРСР. Його головна мета - колективна оборона. Ключовий принцип Альянсу закріплений у 5-й статті договору: напад на одного члена розглядається як напад на всіх.

До складу НАТО спочатку увійшли 12 держав, серед яких США, Канада, Велика Британія, Франція, Італія та низка європейських країн. Альянс став військовим і політичним щитом Заходу в умовах холодної війни.

Розширення: як НАТО змінило Європу

Після завершення холодної війни НАТО почало активно розширюватися, включаючи країни Центральної та Східної Європи. У 1999 році до Альянсу приєдналися Польща, Чехія та Угорщина. Уже у 2004 році відбулося найбільше розширення - членами стали країни Балтії, а також Румунія, Болгарія, Словаччина та Словенія.

Надалі до НАТО приєдналися Албанія і Хорватія у 2009 році, Чорногорія у 2017-му та Північна Македонія у 2020-му. Останнім кроком стало вступ Фінляндії у 2023 році - рішення, яке напряму пов’язане з російською агресією проти України.

Ці розширення суттєво змінили баланс сил у Європі та стали одним із факторів різкого погіршення відносин із росією.

Країни, які виходили і поверталися

НАТО практично не втрачало членів, однак були випадки часткового дистанціювання.

Найпоказовіший приклад - Франція, яка у 1966 році вийшла з військових структур Альянсу, але залишилася у політичному блоці. Лише у 2009 році Париж повністю повернувся до військової інтеграції.

Окремі країни, як-от Туреччина, неодноразово вступали у конфлікти з союзниками, однак залишаються важливими членами Альянсу через своє геополітичне значення.

Відносини з росією: від партнерства до війни

Після розпаду СРСР у 1990-х роках НАТО намагалося вибудувати партнерські відносини з росією. Було створено спільні формати діалогу, зокрема Раду НАТО–росія.

Однак ці відносини поступово руйнувалися. Війна в Грузії у 2008 році, анексія Криму у 2014-му та повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році остаточно перетворили росію на головну загрозу для Альянсу.

Фактично НАТО повернулося до своєї первинної функції - стримування росії.

Сьогодні - одна з найскладніших криз в історії Альянсу

НАТО зараз переживає один із найскладніших періодів за всю історію.

Серед головних причин:

• розбіжності між США та європейськими союзниками

• дискусії щодо ролі Альянсу у глобальних конфліктах

• тиск на Європу щодо збільшення оборонних витрат

• війна в Україні та загроза прямого зіткнення з росією

Окремо зростає напруження між США та Європою щодо розподілу відповідальності. У Вашингтоні дедалі частіше заявляють, що Європа має самостійно більше інвестувати у власну безпеку.

Що це означає для України

Україна стала ключовим фактором безпеки Європи, навіть не будучи членом НАТО. Саме українська армія зараз стримує російську агресію, фактично виконуючи функцію, яку Альянс мав би реалізовувати у разі прямого конфлікту.

Водночас Україна активно інтегрується у стандарти НАТО, отримує військову допомогу та політичну підтримку.

Що далі чекає на Альянс

НАТО стоїть перед необхідністю змін. Альянс має або адаптуватися до нових реалій, або ризикувати втратити ефективність. Ймовірно, у майбутньому: зросте роль європейських країн у безпеці, з’являться нові регіональні формати співпраці, зміниться формат участі США. 

Очевидно одне - НАТО вже не буде таким, як раніше, а нинішній період може визначити його майбутнє на десятиліття вперед.

Андрій Тимощенков

