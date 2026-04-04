4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов

Киев • УНН

 • 85294 просмотра

Альянс прошел путь от 12 основателей до расширения на восток и вступления Финляндии. На фоне войны в Украине НАТО возвращается к сдерживанию россии.

4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов

4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор, положивший начало созданию НАТО — военно-политического союза, ставшего основой безопасности Запада на десятилетия. Сегодня Альянс вновь оказался в сложном периоде — на фоне войны в Украине, глобальных конфликтов и внутренних противоречий между союзниками, передает УНН.

Как и зачем создавали НАТО

НАТО возникло после Второй мировой войны как ответ на угрозу со стороны СССР. Его главная цель — коллективная оборона. Ключевой принцип Альянса закреплен в 5-й статье договора: нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

В состав НАТО первоначально вошли 12 государств, среди которых США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и ряд европейских стран. Альянс стал военным и политическим щитом Запада в условиях холодной войны.

Расширение: как НАТО изменило Европу

После завершения холодной войны НАТО начало активно расширяться, включая страны Центральной и Восточной Европы. В 1999 году к Альянсу присоединились Польша, Чехия и Венгрия. Уже в 2004 году произошло крупнейшее расширение — членами стали страны Балтии, а также Румыния, Болгария, Словакия и Словения.

В дальнейшем к НАТО присоединились Албания и Хорватия в 2009 году, Черногория в 2017-м и Северная Македония в 2020-м. Последним шагом стало вступление Финляндии в 2023 году — решение, которое напрямую связано с российской агрессией против Украины.

Эти расширения существенно изменили баланс сил в Европе и стали одним из факторов резкого ухудшения отношений с Россией.

Страны, которые выходили и возвращались

НАТО практически не теряло членов, однако были случаи частичного дистанцирования.

Самый показательный пример — Франция, которая в 1966 году вышла из военных структур Альянса, но осталась в политическом блоке. Лишь в 2009 году Париж полностью вернулся к военной интеграции.

Отдельные страны, такие как Турция, неоднократно вступали в конфликты с союзниками, однако остаются важными членами Альянса из-за своего геополитического значения.

Отношения с россией: от партнерства к войне

После распада СССР в 1990-х годах НАТО пыталось выстроить партнерские отношения с россией. Были созданы совместные форматы диалога, в частности Совет НАТО–россия.

Однако эти отношения постепенно разрушались. Война в Грузии в 2008 году, аннексия Крыма в 2014-м и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году окончательно превратили россию в главную угрозу для Альянса.

Фактически НАТО вернулось к своей первоначальной функции — сдерживанию россии.

Сегодня — один из самых сложных кризисов в истории Альянса

НАТО сейчас переживает один из самых сложных периодов за всю историю.

Среди главных причин:

• разногласия между США и европейскими союзниками;

• дискуссии о роли Альянса в глобальных конфликтах;

• давление на Европу по увеличению оборонных расходов;

• война в Украине и угроза прямого столкновения с россией.

Отдельно растет напряжение между США и Европой по распределению ответственности. В Вашингтоне все чаще заявляют, что Европа должна самостоятельно больше инвестировать в собственную безопасность.

Что это значит для Украины

Украина стала ключевым фактором безопасности Европы, даже не будучи членом НАТО. Именно украинская армия сейчас сдерживает российскую агрессию, фактически выполняя функцию, которую Альянс должен был бы реализовывать в случае прямого конфликта.

В то же время Украина активно интегрируется в стандарты НАТО, получает военную помощь и политическую поддержку.

Что дальше ждет Альянс

НАТО стоит перед необходимостью перемен. Альянс должен либо адаптироваться к новым реалиям, либо рисковать потерять эффективность. Вероятно, в будущем: возрастет роль европейских стран в безопасности, появятся новые региональные форматы сотрудничества, изменится формат участия США. 

Очевидно одно — НАТО уже не будет таким, как раньше, а нынешний период может определить его будущее на десятилетия вперед.

Андрей Тимощенков

