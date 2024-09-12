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ДБР передало до суду справу щодо колишнього генерала СБУ Наумова

ДБР передало до суду справу щодо колишнього генерала СБУ Наумова

Київ • УНН

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ДБР передало до суду справу проти колишнього генерала СБУ Андрія Наумова. Його звинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, що завдало державі збитків на мільйони гривень.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. Він обвинувачується у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Про це повідомили в ДБР, передає УНН

Попри те, що ДБР не називає прізвище особи, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про Андрія Наумова. 

Він обвинувачується в укладені завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду

- розповіли в ДБР. 

У 2018 році посадовець очолював одне із державних підприємств. На цій посаді він підписав з фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір на розробку проектно-кошторисної документації, а також документи з його виконання. Це спричинило тяжкі наслідки держпідприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб. За даними ДБ, держава зазнала збитків на майже 371 тисячу гривень.

У період із вересня 2018 року по травень 2019 року посадовцю безпідставно нараховувались премії. Через такі виплати він заволодів коштами підприємства на понад 460 тисяч гривень.

У 2019 році посадовець вирішив піти працювати в СБУ.

Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.

Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень

- вказали в ДБР. 

Ексгенерал СБУ обвинувачується у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України), а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Печерським районним судом у відношенні фігуранта заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У серпні 2024 року за запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Андрія Наумова. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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