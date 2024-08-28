Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
Київ • УНН
Колишнього генерала СБУ Андрія Наумова оголошено в міжнародний розшук Інтерполом за запитом ДБР. Його підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час керівництва держпідприємством у 2019-2021 роках.
За запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу
Повідомляється, що серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.
Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було €592 000, $120 000 та два дорогоцінні камені.
Доповнення
Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.
Заарештували Наумова 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.
В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.
У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
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