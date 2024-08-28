Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова

По запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, которого подозревают в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ГБР.

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. 26 августа 2024 года красное оповещение опубликовано в учете Генерального секретариата Интерпола - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди прочего ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг.

Экс-генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня.

Дополнение

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением» и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

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