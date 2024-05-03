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ДБР повідомило про ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

ДБР повідомило про ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

Київ • УНН

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Колишньому начальнику головного управління внутрішньої безпеки СБУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на загальну суму 32,7 млн грн, включаючи володіння елітними автомобілями, готівкою в іноземній валюті та дорогими ювелірними виробами.

Повідомлено про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, повідомляє УНН із посиланням на ДБР. 

За даними джерел УНН йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова. 

У взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32.7 млн грн.

- йдеться у повідомленні ДБР. 

Як повідомляється, колишній посадовець, перебуваючи на керівних посадах у Службі безпеки впродовж 2019-2021 років, став власником активів:

  • автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
  • автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину,
  • майже 593 тис. євро та понад 120 тисяч доларів США.

Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.

Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Довідково

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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