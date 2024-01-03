Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці - ЗМІ
Київ • УНН
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов, засуджений за відмивання грошей, був звільнений з сербської в'язниці, але не може покинути країну до розгляду апеляції.
Підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю. Цю інформацію підтвердили у Високому суді міста Ніш. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Колишній посадовець СБУ вийшов з сербської в'язниці на початку грудня. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни. Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції,
Деталі
Зазначається, що адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.
Окрім того, за словами одного з адвокатів, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов'язані з перебуванням у Сербії.
Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях
Довідково
Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.
Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.
В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.
Нагадаємо
Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.
У жовтні 2023 року сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який ще раніше відмовив Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.