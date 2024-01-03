Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці - ЗМІ

Підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю. Цю інформацію підтвердили у Високому суді міста Ніш. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Колишній посадовець СБУ вийшов з сербської в'язниці на початку грудня. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни. Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції, - повідомили виданню у суді.

Деталі

Зазначається, що адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

Окрім того, за словами одного з адвокатів, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов'язані з перебуванням у Сербії.

Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях - сказав адвокат.

Довідково

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Нагадаємо

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.

У жовтні 2023 року сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який ще раніше відмовив Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.