У Сербії ексгенерал СБУ Наумов отримав рік ув’язення за відмивання грошей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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За даними видання, суд першої інстанції виніс вирок 29 вересня. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.
“Ми вважаємо (як сторона захисту — ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії”, — заявив Петрович.
Адвокат підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.
Додамо
Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року.
Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.
Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, “ймовірно походять від злочинної діяльності”, після чого Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Високому суді в Ниші.
На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
Як повідомила Сап’ян, під час розслідування стало відомо, що Кулініч лобіював призначення Наумова першим заступником голови СБУ.