В Сербии экс-генерал СБУ Наумов получил год заключения за отмывание денег - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
По данным издания, суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября. По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет обжаловать это решение.
“Мы считаем (как сторона защиты — ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии”, — заявил Петрович.
Адвокат подчеркнул, что в настоящее время также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова.
Добавим
Ранее Высший суд города Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции Андрея Наумова, который находится под стражей в Сербии с июня 2022-го года.
Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.
Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, которые были найдены при досмотре автомобиля, “вероятно происходят от преступной деятельности”, после чего Наумову предъявили обвинение в отмывании денег в Высоком суде в Нише.
На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.
Как сообщила Сапьян, в ходе расследования стало известно, что Кулинич лоббировал назначение Наумова первым заместителем главы СБУ.