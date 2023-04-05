ДБР заявило, що продовжує процедуру екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українські правоохоронці продовжують процедуру екстрадиції з Сербії колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Андрія Наумова, повідомила під час брифінгу радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Татьяна Сап'ян, передає УНН.
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"За запитом ДБР та Офісу Генпрокурора триває процедура екстрадиції Наумова з республіки Сербія, де він перебуває під вартою", - сказала вона.
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За словами радниці, питання екстрадиції, у якому беруть участь не лише українські правоохоронні структури, є "дуже чутливим" та "більше потребує тиші".
"Ми, ДБР, як правоохоронний орган, і прокуратура роблять усе, щоб співпрацювати зі службами в Сербії, зокрема, і переконати їх, що ця екстрадиція важлива для завершення цього досудового розслідування, кримінального провадження і, відповідно, вироку. Зараз це на стадії питання екстрадиції, перемовин", - зауважила Сап'ян.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
Як повідомила Сап'ян, під час розслідування стало відомо, що Кулініч лобіював призначення Наумова першим заступником голови СБУ.