ГБР заявило, что продолжает процедуру экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова из Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские правоохранители продолжают процедуру экстрадиции из Сербии бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Андрея Наумова, сообщила во время брифинга советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает УНН.
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"По запросу ГБР и Офиса Генпрокурора продолжается процедура экстрадиции Наумова из республики Сербия, где он находится под стражей", - сказала она.
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По словам советника, вопрос экстрадиции, в котором участвуют не только украинские правоохранительные структуры, является "очень чувствительным" и "больше нуждается в тишине".
"Мы, ГБР, как правоохранительный орган, и прокуратура делают все, чтобы сотрудничать со службами в Сербии, в частности, и убедить их, что эта экстрадиция важна для завершения этого досудебного расследования, уголовного производства и, соответственно, приговора. Сейчас это на стадии вопроса экстрадиции, переговоров", - отметила Сапьян.
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.
Как сообщила Сапьян, в ходе расследования стало известно, что Кулинич лоббировал назначение Наумова первым заместителем главы СБУ.