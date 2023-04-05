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ГБР заявило, что продолжает процедуру экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова из Сербии

ГБР заявило, что продолжает процедуру экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова из Сербии

Киев • УНН

 • 691024 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские правоохранители продолжают процедуру экстрадиции из Сербии бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Андрея Наумова, сообщила во время брифинга советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает УНН.

Цитата

"По запросу ГБР и Офиса Генпрокурора продолжается процедура экстрадиции Наумова из республики Сербия, где он находится под стражей", - сказала она.

Детали

По словам советника, вопрос экстрадиции, в котором участвуют не только украинские правоохранительные структуры, является "очень чувствительным" и "больше нуждается в тишине".

"Мы, ГБР, как правоохранительный орган, и прокуратура делают все, чтобы сотрудничать со службами в Сербии, в частности, и убедить их, что эта экстрадиция важна для завершения этого досудебного расследования, уголовного производства и, соответственно, приговора. Сейчас это на стадии вопроса экстрадиции, переговоров", - отметила Сапьян.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.

Как сообщила Сапьян, в ходе расследования стало известно, что Кулинич лоббировал назначение Наумова первым заместителем главы СБУ.

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