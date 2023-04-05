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Розслідування щодо держзради ексначальника кримського СБУ Кулініча завершили - ДБР

Розслідування щодо держзради ексначальника кримського СБУ Кулініча завершили - ДБР

Київ • УНН

 • 968219 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо державної зради колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча. Після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справа буде передана до суду", - вказали у ДБР.

Деталі

Як вказано, під час розслідування працівники ДБР виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ та повідомили йому про підозру у вчиненні й інших кримінальних правопорушень, а саме:

  • у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);
  • у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);
  • у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та інші.

"Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками федеральної служби безпеки рф до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко", - повідомили у ДБР.

"За завданням фсб рф ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (в минулому офіцер КДБ СРСР) та колишній глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий «політичний офіс» для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві", - повідомили у ДБР.

Служба безпеки України, своєю чергою, зазначає, що разом з ДБР "оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича". Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР, зазначили у спецслужбі.

 

Доповнення

У бюро зазначили, що Олега Кулініча затримано 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Йому було оголошено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 255 КК України).

Йому обрано запобіжний захід «тримання під вартою». Під арештом він перебуває і донині.

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