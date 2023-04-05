Расследование по госизмене экс-начальника крымского СБУ Кулинича завершили - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование относительно госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, пишет УНН.
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"Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении государственной измены бывшего начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича. После ознакомления обвиняемого с материалами дело будет передано в суд", - указали в ГБР.
Детали
Как указано, в ходе расследования сотрудники ГБР обнаружили новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ и сообщили ему о подозрении в совершении и других уголовных преступлений, а именно:
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- в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
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- в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);
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- в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.
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"Установлено, что Олег Кулинич был привлечен представителями федеральной службы безопасности рф к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко", - сообщили в ГБР.
"По заданию фсб рф экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый «политический офис» для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе", - сообщили в ГБР.
Служба безопасности Украины, в свою очередь, отмечает, что вместе с ГБР "обнародовали перехват разговоров экс-главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича". Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР, отметили в спецслужбе.
Дополнение
В бюро отметили, что Олег Кулинич задержан 16 июля 2022 года во время спецоперации Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Ему было объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и создании преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины).
Ему избрана мера пресечения «содержание под стражей». Под арестом он находится и по сей день.