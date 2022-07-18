Суд арештував ексначальника СБУ в Криму Кулініча

Цитата

"Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби рф, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями:

• ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

• ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

• ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Доповнення

За підозрою в роботі на спецслужби рф та передачі їм таємних даних було затримано чинного співробітника Служби безпеки України, колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча.