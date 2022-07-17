За підозрою у держзраді затримали ексначальника СБУ в Криму Олега Кулініча
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. За підозрою в роботі на спецслужби рф та передачі їм таємних даних затримано чинного співробітника Служби безпеки України. Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
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"Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили та затримали зрадника Украіни - діючого співробітника Служби безпеки Украіни, який працював на спецслужби рф", - ідеться у повідомленні ДБР.
Деталі
Як зазначили, до березня 2022 року Кулініч очолював одне з регіональних управлінь СБУ.
"У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб російської федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами. Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю", - ідеться у повідомленні.
Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.
"Працівники ДБР затримали зрадника. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю)", - інформує ДБР.
Доповнення
У Києві за підозрою у державній зраді затримали помічника-консультанта народного депутата від партії "Слуги народу" Юрія Здебського. За версією слідства, чоловік здійснював розвідувально-підривну діяльність в українських органах влади.