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Помічника депутата від "Слуги народу" викрили на державній зраді

Помічника депутата від "Слуги народу" викрили на державній зраді

Київ • УНН

 • 168938 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У Києві за підозрою у державній зраді затримали помічника-консультанта народного депутата від партії "Слуги народу" Юрія Здебського. За версією слідства, чоловік здійснював розвідувально-підривну діяльність в українських органах влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Цитата

"У ході спецоперації у Києві контррозвідка Служби безпеки затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади", - ідеться у повідомленні.

З власних джерел УНН стало відомо, що йдеться про помічника народного депутата від "Слуги народу" Юрія Здебського.

Деталі

За даними СБУ, посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Дмітрія Зубарєва.

"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол.

"Винагорода" зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання", - ідеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Юрієм Водолазкім під час поїздки до москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику.

"Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку. Не раз зрадник зустрічався зі своїми "кураторами" на території третіх країн, де отримував завдання та гроші", - інформує СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру у здійсненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд", - зазначили в СБУ.

Доповнення

В Україні затримали помічника народного депутата, який 8 років працював на російську ФСБ.

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