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Помощника депутата от "Слуги народа" разоблачили на государственной измене

Помощника депутата от "Слуги народа" разоблачили на государственной измене

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Киеве по подозрению в государственной измене задержали помощника-консультанта народного депутата от партии "Слуги народа" Юрия Здебского. По версии следствия, мужчина осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в украинских органах власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

"В ходе спецоперации в Киеве контрразведка Службы безопасности задержала помощника-консультанта народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти", - говорится в сообщении.

Из собственных источников УНН стало известно, что речь идет о помощнике народного депутата от "Слуги народа" Юрия Здебского.

Детали

По данным СБУ, должностное лицо находилось на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы фсб Дмитрия Зубарева.

"Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с рф и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб деньги в размере от 1,5 до 4 тыс. долл.

"Вознаграждение" росло в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения", - говорится в сообщении.

Установлено, что должностное лицо было завербовано кадровым сотрудником 9 управления 5 службы фсб Юрием Водолазким во время поездки в москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю.

"Для сбора разведданных должностное лицо использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа. А передавал информацию через зашифрованный канал электронной связи. Не раз предатель встречался со своими "кураторами" на территории третьих стран, где получал задания и деньги", - информирует СБУ.

Следователи СБУ сообщили предателю о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Сейчас досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд", - отметили в СБУ.

Дополнение

В Украине задержали помощника народного депутата, который 8 лет работал на российскую фсб.

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