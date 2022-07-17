По подозрению в госизмене задержали экс-начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им тайных данных задержан действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем начальнике СБУ в АР Крым Олеге Кулиниче.
Цитата
"Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы рф", - говорится в сообщении ГБР.
Детали
Как отметили, до марта 2022 года Кулинич возглавлял одно из региональных управлений СБУ.
"В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб российской федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами. Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, которая содержит государственную тайну", - говорится в сообщении.
Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.
"Работники ГБР задержали предателя. Собрано достаточно доказательств для уведомления сотрудника СБУ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст.
Дополнение
В Киеве по подозрению в государственной измене задержали помощника-консультанта народного депутата от партии "Слуги народа" Юрия Здебского. По версии следствия, мужчина осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в украинских органах власти.