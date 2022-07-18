Суд арестовал экс-начальника СБУ в Крыму Кулинича
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Суд отправил под стражу без возможности внесения залога действующего сотрудника Службы безопасности Украины, экс-начальника СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного по подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им тайных данных. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
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"Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы рф, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что следователи ГБР сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям:
•ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
•ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
•ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).
Дополнение
По подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им тайных данных был задержан действующий сотрудник Службы безопасности Украины, бывший начальник СБУ в АР Крым Олег Кулинич.