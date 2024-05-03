ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Сообщено о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

По данным источников УНН речь идет о экс-генерале СБУ Андрее Наумове.

Во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и Офисом Генерального прокурора Бюро выявило у бывшего чиновника Службы приобретение необоснованных активов на общую сумму 32.7 млн грн. - говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, бывший чиновник, находясь на руководящих должностях в Службе безопасности в течение 2019-2021 годов, стал владельцем активов:

автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью почти 2,3 млн грн, зарегистрированного на отца жены,

автомобиля "BMW X6 xDrive40d", стоимостью 116 тысяч евро, зарегистрированного на жену,

почти 593 тыс. евро и более 120 тысяч долларов США.

Также в его собственности находились 2 изумруда стоимостью более 6,5 тысяч евро каждый.

Бывший чиновник подозревается в незаконном обогащении, то есть совершении преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

Справочно

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.