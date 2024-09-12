ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Он обвиняется в растрате, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Несмотря на то, что ГБР не называет фамилию лица, из открытых источников понятно, что речь об Андрее Наумове.

Он обвиняется в заключении заведомо убыточных сделок, которые нанесли государству ущерб на сотни тысяч гривен, а также в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Обвинительный акт направлен в суд - рассказали в ГБР.

В 2018 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий. На этой должности он подписал с фиктивным предприятием заведомо экономически невыгодный договор на разработку проектно-сметной документации, а также документы по его выполнению. Это повлекло тяжкие последствия госпредприятию и было сделано в интересах третьих лиц. По данным ДБ, государство понесло убытки на почти 371 тысячу гривен.

В период с сентября 2018 года по май 2019 года должностному лицу безосновательно начислялись премии. Через такие выплаты он завладел средствами предприятия на более 460 тысяч гривен.

В 2019 году чиновник решил пойти работать в СБУ.

Вместо того, чтобы уволиться с государственного предприятия, мужчина сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.

При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был бы уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему.

Таким образом он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тыс. гривен в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн гривен - указали в ГБР.

Экс-генерал СБУ обвиняется в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерским районным судом в отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением» и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В августе 2024 года по запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова.