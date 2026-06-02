130 пострадавших, 22 погибших, из них — двое детей: Зеленский о последствиях атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки рф пострадало 130 человек, а также погибло 22, из них - двое детей, передает УНН.

Жестокий был удар – более 70 ракет, много баллистики, более 650 дронов за ночь. Днем сегодня россияне продолжили атаки, еще около ста дронов было. К сожалению, уровень поставок для нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. 130 человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, двое детей среди них. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких - сказал Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор владимир путин в очередной раз со своим безумием "победили" жизни обычных детей, жилые дома, поликлинику в Киеве.

"Шахеды" были против многоэтажек в Днепре и почему-то против еще и автосалона с китайскими машинами в Киеве. "Циркон" сразу против семи домов. "Шахеды" по домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области. Удары по Черниговской, Сумской, Херсонской областям. "Шахеды" против Хмельницкой области - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что рф может осуществить обстрел также и этой ночью.

Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых.