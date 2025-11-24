Минэкономики опровергает информацию о сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины опровергло информацию, распространяющуюся в медиа о якобы сворачивании программы "Национальный кэшбек". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подробности

Программа "Национальный кэшбек" продолжает работу в штатном режиме, а Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы программы в 2026 году.

Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности. Цитируемые изменения в нормативных актах, которые отмечают СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы - заявили в ведомстве.

Там добавили, что в случае любых решений, которые могут влиять на работу программы, общественность "будет проинформирована заблаговременно и в полном объеме".

Напомним

Как сообщал УНН ранее, украинцам могут перестать начислять деньги по программе "Национальный кэшбек" с мая 2026 года, в случае нехватки бюджетных средств это может произойти уже в январе.