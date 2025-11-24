З травня 2026 року припиниться нарахування "Національного кешбеку", якщо коштів бракуватиме, нарахування припинять в січні – Кабмін
Київ • УНН
У постанові Кабінету міністрів йдеться про припинення нарахування "Національного кешбеку" з 1 травня. Якщо буде дефіцит коштів, то нараховувати кешбек перестануть вже в січні.
Українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510, пише УНН.
Деталі
Згідно з документом, перерахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року лише за наявності фінансування. Якщо коштів бракуватиме, нарахування припиняється з 1 січня, а виплата за грудень не здійснюється. Крім того, постанова передбачає, що нарахування кешбеку наступного року припиняється з 1 травня.
