З травня 2026 року припиниться нарахування "Національного кешбеку", якщо коштів бракуватиме, нарахування припинять в січні – Кабмін

Українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, перерахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року лише за наявності фінансування. Якщо коштів бракуватиме, нарахування припиняється з 1 січня, а виплата за грудень не здійснюється. Крім того, постанова передбачає, що нарахування кешбеку наступного року припиняється з 1 травня.

Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші