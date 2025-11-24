З травня 2026 року припиниться нарахування "Національного кешбеку", якщо коштів бракуватиме, нарахування припинять в січні – Кабмін

$42.270.11
48.700.19
ukenru
11:25 • 4438 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9806 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8230 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 8072 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7268 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31558 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22564 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23346 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28547 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32685 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
65%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 17068 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 30461 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16923 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13029 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 10779 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 31544 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 57956 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 135443 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 97798 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 102039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13084 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16979 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 38202 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 48772 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 50510 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дипломатка
ChatGPT

З травня 2026 року припиниться нарахування "Національного кешбеку", якщо коштів бракуватиме, нарахування припинять в січні – Кабмін

Київ • УНН

 • 998 перегляди

У постанові Кабінету міністрів йдеться про припинення нарахування "Національного кешбеку" з 1 травня. Якщо буде дефіцит коштів, то нараховувати кешбек перестануть вже в січні.

З травня 2026 року припиниться нарахування "Національного кешбеку", якщо коштів бракуватиме, нарахування припинять в січні – Кабмін

Українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, перерахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року лише за наявності фінансування. Якщо коштів бракуватиме, нарахування припиняється з 1 січня, а виплата за грудень не здійснюється. Крім того, постанова передбачає, що нарахування кешбеку наступного року припиняється з 1 травня.

Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші22.11.25, 23:01 • 15990 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України