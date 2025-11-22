Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші

З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка".

Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Вказується, що частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати - пояснили у відомстві.

Там уточнили, що оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Як приєднатися до програми?

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі Дія, щоб долучитися до програми.

Довідково

У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".

Нагадаємо

За перші дві години дії програми "Зимова підтримка" понад 500 тисяч громадян оформили заявки на отримання 1000 гривень. Кошти можна витратити на комуналку, ліки, продукти, книги або задонатити ЗСУ до червня наступного року.

