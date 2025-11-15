За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - Зеленський

Сьогодні, 15 листопада, стартувала програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні, передає УНН.

Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату комуналки, ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію