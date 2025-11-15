$42.060.00
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - Зеленський

Київ • УНН

 • 2264 перегляди

За перші дві години дії програми "Зимова підтримка" понад 500 тисяч громадян оформили заявки на отримання 1000 гривень. Кошти можна витратити на комуналку, ліки, продукти, книги або задонатити ЗСУ до червня наступного року.

За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - Зеленський

Сьогодні, 15 листопада, стартувала програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату комуналки, ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що оформити заявку через "Дію" або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Кошти на програму є, і минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - додав Зеленський.

За його словами, сьогодні вранці було "непросто", коли пішли сотні тисяч заявок у першу ж годину, але система витримує: заявки реєструються, часу на реєстрацію заявок достатньо.

Кошти будуть, будуть надходити на карту "Національного кешбеку", і це все можна оформити так, як кожному зручно. Доручив урядовцям максимально детально, максимально чітко давати українцям деталі програми і слідкувати, щоб кожен, хто оформив заявку, міг отримати кошти на себе і на дитину. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки

- заявив Зеленський. 

Будуть також інші елементи зимової підтримки. Вже також зафіксовані на зиму ціни на електрику і газ для людей. Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо, і Кабінет міністрів України має все це представити суспільству – всі важливі деталі", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про старт подання заявок на разову грошову допомогу у 1000 гривень для всіх громадян, які перебувають в Україні. Заявки на дітей подають батьки чи опікуни.

У застосунку "Дія" спостерігається збій, ймовірно, через велику кількість користувачів, які намагаються оформити "Зимову підтримку". 

Павло Башинський

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна